Migranti: prefetto Salerno, su Geo Barents molti minori

A bordo della nave Geo Barents c’e’ “un numero piuttosto consistente di minori e di minori non accompagnati e, anche per questo, ci siamo attrezzati per accoglierli nelle migliori condizioni. Alcuni bambini sono davvero piccoli di eta’. C’e’ qualcuno che e’ intorno all’anno e forse anche meno”. A dirlo e’ stato il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ai giornalisti al termine della riunione in Prefettura per predisporre la macchina dell’accoglienza in vista dello sbarco di migranti, previsto domattina a Salerno. “Si tratta – ha ricordato il prefetto – del 35esimo sbarco da quando Salerno ha cominciato ad accogliere migranti, quindi dal 2014. Esattamente dieci anni fa, in luglio, avvenne il primo sbarco a Salerno”. Esposito ha confermato che “il numero di migranti che sono ora sulla nave e arriveranno a Salerno sabato mattina e’ di 99 persone, che dovranno essere accolte tutte nelle province della Campania. Quindi, non ci saranno trasferimenti al di fuori della regione Campania”. Quanto a eventuali criticita’ tra le persone che sbarcheranno, il prefetto ha spiegato che “non abbiamo informazioni di situazioni particolarmente critiche, pero’ sappiamo benissimo che, quando sbarcano dalla nave, ci sono sempre situazioni da trattare dal punto di vista sanitario, dell’assistenza psicologica. E siamo attrezzati con tutti i servizi per cercare di fornire l’assistenza migliore, come sempre”. Quanto alle operazioni di sbarco, “cercheremo di accelerarle al massimo, tenuto conto che fa molto caldo. Dobbiamo essere bravi – ha concluso il prefetto – a contenere al massimo tutti gli adempimenti che sono previsti, sotto il profilo dello screening sanitario, dell’identificazione per avviarli, poi, quanto prima, ai centri di accoglienza”.