Sassano: incidente stradale sulla Provinciale: muore un motociclista

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. L’ultima tragedia è avvenuta sulla provinciale tra Silla di Sassano e Trinità di Sala Consilina, all’altezza del Ponte dei cappuccini, nel vallo di Diano.

Per cause in corso di accertamento un trentunenne in sella alla sua moto ha perso il controllo finendo sull’asfalto. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche un’auto.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al trentunenne salese. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e le ambulanze del 118, inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il giovane centauro.

Investigatori al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro, l’ennesimo che ha provocato una tragedia sulle strade della provincia di Salerno.