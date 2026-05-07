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Cosmi: “Nei playoff non esistono avversari facili”

  • Maggio 7, 2026
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Cosmi: “Nei playoff non esistono avversari facili”

“Non c’era una squadra preferita o che consideravo facile. A questo punto tutte le avversarie sono difficili e lo hanno dimostrato i primi turni playoff”, ha dichiarato Cosmi, richiamando anche l’eliminazione a sorpresa del Cosenza. “Cinque squadre del girone C ai playoff fanno capire quanto fosse complicato il nostro campionato. Quella con la Casertana sarà una sfida di altissimo livello”.

L’allenatore ha poi analizzato la condizione del gruppo dopo il lavoro svolto negli ultimi giorni, spiegando che la squadra non ha forzato i ritmi durante il test con il Faiano anche in vista dell’impegno di domenica.

“Oggi era importante gestire le energie. Adesso dobbiamo entrare mentalmente nella partita di Caserta”, ha spiegato, soffermandosi anche sull’atmosfera vissuta all’Arechi grazie alla presenza di circa duemila tifosi. “Abbiamo ricevuto una scarica di adrenalina incredibile. Vedere tutta questa gente in un giorno feriale non è una sorpresa, ma una conferma del valore di questo pubblico”.

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