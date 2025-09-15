Sarno, Bicchielli: “Commissione di accesso è atto di tutela nei confronti dei cittadini”

“La nomina della Commissione di accesso al Comune di Sarno rappresenta un segnale forte, orientato alla chiarezza e alla tutela dei cittadini. Non si tratta di un atto punitivo, bensì di una garanzia di trasparenza e di rispetto delle regole democratiche”. Lo dichiara il deputato salernitano Pino Bicchielli, componente della Commissione Antimafia.

“In qualità di parlamentare del centrodestra e rappresentante del territorio salernitano, seguirò con grande attenzione ogni sviluppo. È dovere della politica vigilare affinché non vi siano zone d’ombra e che il percorso di verifica avviato dalle istituzioni venga portato a compimento”, aggiunge Bicchielli. “La città di Sarno, come l’intera provincia di Salerno, ha bisogno di stabilità, buona amministrazione e di una rinnovata fiducia nelle istituzioni e la decisione del Ministro dell’Interno va sicuramente in questa direzione. Continueremo a lavorare con responsabilità affinché legalità e correttezza amministrativa siano i pilastri su cui costruire il futuro del nostro territorio”, conclude.