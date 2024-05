Santoro: Vinta la battaglia per la riapertura di Villa Carrara

Ne ha fatta una battaglia simbolo, e’ diventato virale il suo attivismo per liberare dal degrado e dall’assedio di balordi Villa Carrara, partendo dagli uffici del Comune di Salerno fino alla mobilitazione popolare con una petizione in supporto della Rinascita di Villa Carrara voluta da Dante Santoro che si gode i primi risultati raggiunti “a beneficio della sua gente” come rimarca nei primi commenti dopo la riapertura di Villa Carrara bonificata, manutenuta nel verde pubblico e liberata da degrado: “La Rinascita di Villa Carrara è un’altra nostra battaglia campale vinta! Abbiamo la prima Missione Compiuta grazie al nostro Fiato Sul Collo con cui abbiamo restituito in maniera dignitosa l’area che era diventato uno teatro dell’ “horror” negli ultimi tempi. Dopo giorni di chiusura nei quali si sono effettuate manutenzioni del verde pubblico, bonifiche dal degrado e si sono avviati i lavori per gli arredi urbani attesi da anni posso ritenermi soddisfatto dei primi risultati ottenuti. Restituita quest’area ai cittadini adesso come richiesto ci saranno controlli e guardiania, ma non abbasseremo la guardia affinchè questo giardino resti uno spazio fruibile da famiglie e visitatori e non sia ostaggio di balordi o vittima dell’amministrazione sonnolenta. Dedico questo risultato ai miei concittadini che da tempo attendevano questa risposta e mi hanno appoggiato in questa iniziativa, questa missione Compiuta non è solo per i cittadini di Pastena ma per tutti i salernitani e gli amanti di Salerno a cui a breve sarà possibile ammirare la Villa Carrara di una volta.”