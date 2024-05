Colantuono, faccio i complimenti ai ragazzi

Colantuono commenta il pareggio della Salernitana in casa della Juventus, un risultato positivo che poteva essere addirittura da tre punti senza l’errore di Basic nel recupero: “Ci dispiace perché la partita l’avevamo ben fatta; oggi ci siamo presentati a Torino senza Candeva, Ochoa, Dia, Maggiore, Bradaric, Gyomber, e con tanti nuovi. E abbiamo fatto una buona partita, faccio un plauso a questi ragazzi, abbiamo disputato un ottimo primo tempo, la sofferenza del secondo era prevedibile. Nel finale abbiamo sfiorato il colpaccio, ci dispiace”.

Sull’annata negativa della Salernitana: “Io posso parlare solo per il mio percorso, quando tutto era già avviato verso la retrocessione. Ho detto solo ai ragazzi di chiudere con dignità, una retrocessione non è nulla di tragico, ma dobbiamo onorare la tifoseria, la città, la società che non ci fa mancare nulla. Abbiamo incontrato molte squadre della parte alta della classifica e dobbiamo fare partite come quella di oggi, ci eravamo riusciti anche contro l’Atalanta, ma non avevamo raccolto nulla. Quindi oggi va fatto un plauso perché abbiamo portato a casa un punto”.