Santoro: Nessun accordo su Pugliese, si è autoproclamato

Il Centro Coordinamento Salernitana Club, nella persona del presidente dimissionario Riccardo Santoro, affida alla città di Salerno le seguenti parole di scuse per tutto quanto sta emergendo nelle ultime ore.

Le dinamiche connesse all’elezione del nuovo presidente hanno assunto una piega sgradevole e gettano ombre sull’operato di una associazione che dovrebbe prefiggersi, come unico e fondamentale scopo, quello di unire le anime che si stringono attorno alla Salernitana.

La città di Salerno sconta un male antico: ogni occasione è utile a dividersi. Le divisioni ci indeboliscono. Chiunque lavori contro la coesione non fa il bene di Salerno e dei salernitani.

La sterminata, in termini di estensione e passione, provincia nostra merita un Centro di Coordinamento che rappresenti tutti in un clima di amicizia, armonia e condivisione della passione comune per il colore granata.

Ho letto di autoproclamazioni neopresidenziali non solo fantasiose (nessuna elezione si è celebrata, nessuna lista è stata presentata) che lasciano perplessi e al tempo stesso spaventano: se queste sono le premesse, le sorti del Centro Coordinamento Salernitana Club sono a forte rischio.

Sarete informati per tempo degli sviluppi che porteranno alle nuove elezioni del presidente e del direttivo.

Per adesso, vogliate accettare le scuse per la caduta di stile che tutti abbiamo contribuito a perpetrare.