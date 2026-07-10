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Cronaca Campania

Agenti della Polizia Stradale hanno salvato una giovane donna

  • Luglio 10, 2026
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Agenti della Polizia Stradale hanno salvato una giovane donna

La Segreteria Regionale del SILP CGIL Campania esprime il proprio apprezzamento nei confronti degli operatori della Sottosezione Polizia Stradale Angri, intervenuti nella notte del 28 giugno u.s., sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, protagonisti di un intervento che ha evitato una tragedia.

Alle ore 1:30 circa, una giovane donna percorreva a piedi la carreggiata in senso opposto alla marcia, mettendo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti. Gli agenti, dopo aver rallentato il traffico e messo in sicurezza l’area, sono riusciti a raggiungerla e a bloccarla, scongiurando il peggio.

Determinante è stata anche la capacità degli operatori di instaurare un rapporto di fiducia con la donna, tranquillizzandola e accompagnandola in sicurezza fino allo svincolo di Torre del Greco, dove è stata affidata ai familiari e successivamente accompagnata presso una struttura sanitaria.

Questo intervento dimostra come il lavoro della Polizia di Stato non si limiti alla sicurezza stradale, ma richieda anche grande equilibrio, sensibilità e umanità. Gli operatori hanno affrontato una situazione estremamente delicata con professionalità e coraggio, riuscendo a salvare una vita», dichiara Angelo Raffaele Esposito, Segretario Generale Regionale del SILP CGIL Campania.

La Segreteria Regionale auspica che l’operato degli agenti riceva il giusto riconoscimento da parte dell’Amministrazione, quale esempio concreto di dedizione al servizio e di alto valore professionale.

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