Perdifumo. Entra in casa e tenta di strangolare una donna, bloccato

È stato individuato e fermato in poche ore dai carabinieri il presunto responsabile dell’aggressione avvenuta nella notte a Perdifumo, nel Salernitano, ai danni di una donna di 52 anni. Si tratta di un 35enne italiano, rintracciato in mattinata nei pressi dello svincolo di Agropoli lungo la Cilentana. L’uomo, individuato anche grazie al sistema di videosorveglianza Targa System, non si è fermato all’alt dei militari, proseguendo la fuga fino a perdere il controllo dell’auto e uscire di strada. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne si sarebbe introdotto nell’abitazione della vittima durante la notte, aggredendola e tentando di strangolarla. La donna, originaria dell’Est Europa, ha riportato ferite alla testa, agli occhi e al collo. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. La vittima, da quanto si apprende, ha riferito di non conoscere l’aggressore. L’uomo è stato trovato in possesso di un’arma da fuoco, che non risulta essere stata utilizzata. Sono in corso accertamenti per chiarire movente e dinamica dell’accaduto.