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Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni

  • Marzo 25, 2026
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Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni

(Adnkronos) – Daniela Santanchè è arrivata al Ministero del Turismo. Come mostra il video di Adnkronos, nessuna risposta dalla ministra ai cronisti che le chiedevano se si sarebbe dimessa, come chiesto in maniera stringente dalla premier Giorgia Meloni 

politica

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