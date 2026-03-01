Sanremo, per bookmaker Sal Da Vinci pronto a vincere anche Eurovision

Dopo 26 anni, sul palco di Sanremo è tornato a vincere un artista campano: Sal Da Vinci con la sua “Per sempre si” ha conquistato gli italiani. Sisal lo aveva previsto. Ma quante chance ha di replicare il successo all’Eurovision? Al momento secondo gli esperti Sisal la sua vittoria non sarebbe impossibile, tant’è che il bis di trionfi pagherebbe 20 volte la posta. Nel 2000, quando gli Avion Travel vinsero il Festival, l’Italia non partecipò al contest europeo. Sarà quindi questa l’occasione che porterà la Campania sul tetto d’Europa?