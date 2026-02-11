Salzano: Appello al Pd: o andremo col campo largo - Le Cronache Attualità
Salzano: Appello al Pd: o andremo col campo largo

Popolari e Moderati pronti a sostenere il campo largo. A dirlo senza mezzi termini è Aniello Salzano, che nelle scorse ore ha lanciato l’ennesimo appello al Partito Democratico affinché convochi un incontro finalizzato a tenere insieme tutte le forze politiche che, in Regione Campania, hanno contribuito alla vittoria del presidente Roberto Fico. «I Popolari e Moderati, a seguito delle improvvise dimissioni del sindaco Napoli, nel prenderne atto con rammarico, rivolsero un appello al PD, partito cui è affidata la guida politica della città, affinché promuovesse un tavolo di discussione con i soggetti politici che hanno determinato la vittoria del presidente Fico alle ultime elezioni regionali. Un invito che, purtroppo, fino ad oggi è rimasto inascoltato», ha ricordato il fondatore Salzano. Secondo quanto evidenziato dallo stesso Salzano, altri rappresentanti politici di diversi partiti del cosiddetto “campo largo” hanno più volte reiterato il medesimo invito ai dirigenti del PD, sollecitando l’avvio di un confronto utile alla costruzione di una coalizione ampia e alla scelta condivisa del candidato sindaco. Un percorso che, però, non ha ancora trovato una concreta apertura. «I Popolari e Moderati – ha aggiunto – non hanno finora partecipato ad alcun incontro dei partiti del cosiddetto campo largo, sia in attesa di una disponibilità del PD rispetto all’invito rivolto, sia per rispetto del rapporto di collaborazione instaurato con il PD e con i Socialisti nel 2021, al momento della nascita della coalizione di centrosinistra al Comune di Salerno. Un’esperienza di collaborazione che rappresentò un fatto nuovo e significativo per la nostra città». Da qui l’aut aut lanciato dal movimento: «Qualora tale appello dovesse continuare a restare inascoltato o il PD dovesse proseguire in una posizione ambigua, rinviando ogni decisione, i Popolari e Moderati valuteranno di accettare il prossimo invito proveniente dal campo largo, partecipando alla discussione sul programma, sulle alleanze e sull’individuazione del candidato sindaco di Salerno. Una città che ha bisogno di un’amministrazione, di una guida stabile e di interventi di risanamento urgenti. Procrastinare le scelte, cincischiare, significa semplicemente lavorare contro la città». Allo stato attuale però il campo largo rischia di sgretolarsi ancor prima di entrare nel vivo delle trattative. Se Pd e Psi provano a temporeggiare, consapevoli che la loro scelta ricadrà inevitabilmente su De Luca,

