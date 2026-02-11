Gasparri: De Luca ha demolito le falsità di Report

“Una analisi puntuale, lucida, impietosa: il procuratore della Repubblica di Caltanissetta, De Luca ha demolito le fandonie sulle ‘piste nere’ in materia di stragi mafiose. De Luca ha analizzato punto per punto le affermazioni false diffuse da Report, utilizzando fonti inattendibili che tali risultano essere da atti giudiziari. La trasmissione Rai ha preso per oro colato le dichiarazioni di Maria Romeo e di Walter Giustini, che riferivano di tale Alberto Lo Cicero, deceduto nel 2007, personaggi inattendibili perché tali sono stati riconosciuti da attività giudiziarie che De Luca ha citato punto per punto. Peraltro, questi aspiranti collaboratori si sono contraddetti tra di loro. L’intervento di De Luca è stato ampio e andrà analizzato nei suoi singoli aspetti, ma ha ridicolizzato i racconti diffusi da Mondani e da Ranucci, che hanno creduto alle barzellette diffuse da Lo Cicero, che parlava di auto blu con dentro Delle Chiaie nei pressi di Capaci. Giustamente De Luca ha detto: “Ci mancava solo la bandierina di Avanguardia Nazionale e quella dei servizi segreti per farla riconoscere meglio”. De Luca è stato impietoso contro i disinformatori che abusano del servizio pubblico per alimentare racconti di personaggi che dagli atti giudiziari risultano mentitori abituali e professionali. Alcuni anche alla ricerca di prebende pubbliche, in cambio delle quali sono stati pronti a raccontare qualsiasi bugia”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai e della commissione Antimafia. Nella nota aggiuunge: “De Luca ha anche spiegato come le sentenze della Cassazione hanno descritto il comportamento dei pentiti juke-box, che assecondano le richieste mentendo in maniera metodica. Torneremo su questo argomento, ma dobbiamo porre un problema principale: perché il servizio pubblico usa una trasmissione per diffondere menzogne ed attuare un depistaggio sulle stragi mafiose? Alla fine del suo intervento De Luca ha ribadito il suo deciso impegno, anche se dovesse pagare un prezzo elevato, ma questo suo impegno lo dedica ai figli di Borsellino, che gli hanno attestato fiducia, ed a tutte le vittime delle stragi mafiose, offese dai mentitori, rispettate da chi cerca la verità e da chi smonta i depistaggi delle ‘piste nere’ alimentate per oscure ragioni da Ranucci, Mondani e company”.