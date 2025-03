Salerno. Zona Orientale in mano ai ladri

Una vera e propria emergenza interessa la zona orientale della città di Salerno, ormai da settimane nel mirino dei ladri. Il “picco” di furti si è registrato nella notte tra giovedì e venerdì, con diversi colpi messi a segno sul territorio, suscitando preoccupazione tra i cittadini e indignazione tra i commercianti. Questi ultimi continuano a chiedere soluzioni concrete agli organi competenti, che però sembrano limitarsi ad appelli alla calma e a invitare all’utilizzo dell’app Youpol, spesso senza riscontri significativi, come lamentato in diverse occasioni. Il primo episodio si è verificato a Torrione presso il Caseificio Latte e Sale. I malviventi si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale intorno a mezzanotte, tentando di rubare l’incasso della giornata. Per i titolari si tratta del quarto furto dal giorno dell’apertura a oggi. Anche questa volta i danni alla struttura sono stati ingenti, con vetrate distrutte, mentre in cassa sono stati trovati solo pochi spiccioli. A scoprire il furto è stato uno degli operai, che ha avvisato immediatamente Enrico Valese, titolare del caseificio. «Salerno è controllata, ma forse occorre un cambio di passo nell’applicazione della pena, che deve essere certa e severa», ha dichiarato Valese. Ladri in azione anche a Pastena. Nel mirino è finito il negozio Candy Candy, specializzato nella vendita di dolciumi. «La città è sotto assedio. Tante attività hanno subito gli stessi danni», ha raccontato la titolare Katia Cuccurullo. Già a inizio mese il negozio era stato oggetto di un tentativo di furto, con la porta di ingresso divelta e la cassa rubata. Nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 3, i malviventi sono entrati nuovamente nel negozio forzando la saracinesca. «C’è stato sicuramente un pronto intervento da parte delle forze dell’ordine, ma ci sentiamo disarmati e sfiduciati. Al danno economico si aggiunge quello materiale, che ci impedisce di lavorare e ci demoralizza», ha aggiunto Cuccurullo. Un altro furto è stato messo a segno intorno alle 5:45 del mattino presso l’Eight Kafè. I ladri hanno distrutto gli infissi per entrare nel locale, portando via l’intero guadagno della giornata. Dalle telecamere di sorveglianza si notano due ragazzi che hanno agito indisturbati prima di fuggire. L’ultimo colpo è stato registrato presso il centro Arbostella in Danza, dove i ladri hanno danneggiato la vetrata della struttura e rubato una somma di denaro trovata all’interno. Intanto, mentre continuano le indagini sui numerosi furti verificatisi, il Prefetto Francesco Esposito ha cercato di rassicurare la popolazione annunciando l’implementazione del numero di telecamere di videosorveglianza sul territorio con un progetto già ampiamente presentato ma mai ad una vera svolta. «Per Salerno c’è un progetto in fase di realizzazione per la videosorveglianza, affidato al Comune di Salerno grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, che garantirà la copertura delle aree finora non coperte. Sul versante della videosorveglianza, per il capoluogo è stato già varato un progetto importante», ha dichiarato il Prefetto. Ha poi aggiunto: «Chiaramente, c’è l’attività delle forze di polizia, che si stanno adoperando al massimo per cercare di arginare un fenomeno in crescita, ma che evidentemente segue il trend provinciale, regionale e forse nazionale». Il Prefetto ha sottolineato come, sebbene i furti siano in aumento, lo stesso si può dire per gli arresti. «L’attività delle forze di polizia, sia sul fronte della prevenzione che della repressione, sta dando i suoi risultati. Un fenomeno come quello dei furti genera insicurezza, e la nostra attenzione è massima perché cerchiamo di tutelare costantemente le vittime. Facciamo tutto quanto è nelle nostre possibilità», ha concluso Esposito.