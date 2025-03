Pontecagnano. Il ricordo di Sparano

Ventiduesimo anniversario della scomparsa dell’avvocato Emilio Sparano. La moglie, la signora Caterina Garofalo, i figli, l’avvocato Vincenzo, i dottori Silvio ed Alfonso, insieme ai nipoti Emilio, Caterina, Francesca e Alessandra, ne ricordano la figura di uomo dedito alla famiglia, al lavoro e alla sua amata comunità. L’impegno dell’avvocato Emilio Sparano ancora oggi resta indelebile nei suoi concittadini per la cultura, la professionalità e, in particolare, per le gesta in ambito politico rimaste ben impresse nella memoria di tutti. Ricca e significativa la sua carriera con incarichi di consigliere comunale, assessore e sindaco di Pontecagnano Faiano, consigliere e assessore provinciale. Fu anche indicato e scelto quale candidato alla Camera dei Deputati, ma rifiutò per rimanere nella sua città, tra la sua gente, e continuare a svolgere il ruolo di primo cittadino. Un primo cittadino della gente, come molti amano ancora definirlo, per i notevoli cambiamenti che seppe apportare con la realizzazione di asili nido, scuole elementari e medie, impianti sportivi, museo archeologico e tanto altro ancora. E ha lasciato un segno importante anche attraverso i valori che ha tramandato quali la solidarietà, il coraggio e la determinazione nelle scelte che spesso non si riscontrano più nella politica di oggi. Sotto gli anni del suo sindacato, infatti, Pontecagnano Faiano si trasformò da paese prevalentemente agricolo a città industriale con i suoi conservifici, pastifici, tabacchifici. Lui sempre in prima linea nel difendere i diritti dei lavoratori. La città divenne il fulcro dei Picentini e l’avvocato Emilio Sparano rappresentò e rappresenta tuttora l’espressione di un’epoca di onestà intellettuale e morale, di integrità personale e di coraggio e determinazione nelle scelte a favore di tutto il territorio. Il lavoro e la sua opera vengono ricordati dai tanti che negli anni della lotta politica e sociale lo hanno conosciuto ed apprezzato con l’auspicio che anche le giovani generazioni riescano a conservare nella loro coscienza le parole, i fatti e le sue iniziative da indimenticabile primo cittadino di Pontecagnano Faiano. Città alla quale si dedicò con passione immensa.