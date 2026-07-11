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Salerno, violenze nella zona orientale
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Salerno, violenze nella zona orientale

  • Luglio 11, 2026
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Salerno, violenze nella zona orientale

Notte movimentata a Salerno, tra giovedì e venerdì  dove si sono registrati due distinti episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in altrettanti quartieri della città.

Da un lato un incendio, dove dietro ci sarebbe la mano dell’uomo, divampato all’interno di un impianto sportivo a Mariconda su cui indagano gli agenti della questura di Salerno; dall’altro il ferimento di una persona nella zona di Sant’Eustachio, episodio sul quale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Il primo intervento è stato effettuato dal personale della Polizia di Stato presso l’impianto sportivo parrocchiale situato nel quartiere Mariconda : il rogo sarebbe di probabile origine dolosa dato il ritrovamento nell’area di liquido infiammabile.

Intorno alle 4.30, un secondo episodio si è verificato nel quartiere Sant’Eustachio, dove una persona è rimasta ferita in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare le cause del ferimento.

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