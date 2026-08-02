Salernitana, ceduto Arena, perso Caporale - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Foce Irno: La Procura ha paura di mostrare le carte
Salerno. Verde pubblico, Russolillo attacca
Illegalità, barbarie, stretta minorile. E’ l’imperialismo in crisi terminale
Ministro Piantedosi, apra gli occhi su Eboli
Salernitana

Salernitana, ceduto Arena, perso Caporale

  • Agosto 2, 2026
  • 0
  • 397
  • 2 Min Read
Salernitana, ceduto Arena, perso Caporale

di Marco De Martino

SALERNO – Sistemata la difesa con gli ingaggi di Heinz e Zoia e tamponata la falla sulla trequarti con il tesseramento del gioiellino Mastrovito, per la Salernitana è venuto il momento di sfoltire l’organico dai rami tagliati da mister Cosmi dopo la prima fase del ritiro. Il primo a svestire il granata è il difensore Arena (nella foto di Gambardella), che domani svolgerà le visite mediche per il Lecco. Alla società lombarda, che intanto ha praticamente soffiato ai granata Caporale del Cosenza, potrebbe finire anche Quirini. Il laterale ex Milan Futuro è seguito anche dall’Audace Cerignola e dalla Casertana. Destinato ad andar via anche l’altro esterno destro, Longobardi, che potrebbe accettare la corte del Cosenza, il quale in cambio ha proposto il cartellino di Ciotti, ma spera ancora di ricevere la chiamata del Pescara del suo ex allenatore al Rimini, Buscè. In lista di sbarco anche Berra, che ha mercato nel girone A di Serie C (su tutte lo Spezia), Carriero, che potrebbe approdare al Treviso, e Varone, richiesto da Scafatese, Casertana e Gubbio. Discorso complicato per Ghiglione, che non ha ancora accettato la rescissione, come invece ha fatto qualche settimana fa Lovato, nonostante sia già promesso sposo del Mantova. Non partiranno, almeno per il momento, Gyabuaa, Capomaggio e Achik, molto richiesti sul mercato ma che hanno convinto Cosmi durante il ritiro di Cascia. In futuro anche per Vuillermouz, Di Vico e Boncori potrebbe prospettarsi una cessione in prestito, ma solo dopo il prolungamento dei rispettivi contratti, tutti e tre in scadenza tra poco meno di un anno.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Tommaso D'Angelo
Ottobre 9, 2012