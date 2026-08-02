Salernitana, ceduto Arena, perso Caporale

di Marco De Martino

SALERNO – Sistemata la difesa con gli ingaggi di Heinz e Zoia e tamponata la falla sulla trequarti con il tesseramento del gioiellino Mastrovito, per la Salernitana è venuto il momento di sfoltire l’organico dai rami tagliati da mister Cosmi dopo la prima fase del ritiro. Il primo a svestire il granata è il difensore Arena (nella foto di Gambardella), che domani svolgerà le visite mediche per il Lecco. Alla società lombarda, che intanto ha praticamente soffiato ai granata Caporale del Cosenza, potrebbe finire anche Quirini. Il laterale ex Milan Futuro è seguito anche dall’Audace Cerignola e dalla Casertana. Destinato ad andar via anche l’altro esterno destro, Longobardi, che potrebbe accettare la corte del Cosenza, il quale in cambio ha proposto il cartellino di Ciotti, ma spera ancora di ricevere la chiamata del Pescara del suo ex allenatore al Rimini, Buscè. In lista di sbarco anche Berra, che ha mercato nel girone A di Serie C (su tutte lo Spezia), Carriero, che potrebbe approdare al Treviso, e Varone, richiesto da Scafatese, Casertana e Gubbio. Discorso complicato per Ghiglione, che non ha ancora accettato la rescissione, come invece ha fatto qualche settimana fa Lovato, nonostante sia già promesso sposo del Mantova. Non partiranno, almeno per il momento, Gyabuaa, Capomaggio e Achik, molto richiesti sul mercato ma che hanno convinto Cosmi durante il ritiro di Cascia. In futuro anche per Vuillermouz, Di Vico e Boncori potrebbe prospettarsi una cessione in prestito, ma solo dopo il prolungamento dei rispettivi contratti, tutti e tre in scadenza tra poco meno di un anno.