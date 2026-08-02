Salerno. Verde pubblico, Russolillo attacca

Nessuna risposta. Né sul piano di potatura delle alberature cittadine, né sul cronoprogramma degli interventi, né sulle richieste di accesso agli atti presentate negli ultimi mesi. È questa la denuncia del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Claudio Russolillo, che ha depositato un’interpellanza ordinaria indirizzata al sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, e al presidente del Consiglio comunale, Horace Di Carlo. Il consigliere sostiene che la vicenda si trascini da tempo senza che siano stati forniti chiarimenti adeguati sulla programmazione della cura del verde pubblico e sulle modalità con cui vengono organizzati gli interventi di potatura. Alla base dell’iniziativa politica vi sono, spiega Russolillo, numerose segnalazioni provenienti dai residenti, soprattutto della zona orientale della città, che lamentano una scarsa attenzione dell’amministrazione comunale alla manutenzione delle alberature. «Molto spesso – evidenzia il consigliere – si tratta di interventi ai quali si potrebbe provvedere anche mediante personale dipendente dell’ente». Un tema che, secondo il pentastellato, non riguarda soltanto il decoro urbano, ma anche la sicurezza della circolazione stradale e la trasparenza dell’azione amministrativa. Russolillo ricorda di aver già protocollato nel novembre 2025 una precedente interpellanza corredata da fotografie per documentare lo stato di degrado di alcune strade della zona orientale di Salerno, dove la potatura degli alberi, a suo dire, mancava da anni. Proprio in seguito a quelle segnalazioni, sostiene il consigliere, a gennaio 2026 sarebbero stati avviati interventi lungo via Alfredo Micoloni, via Gennaro Buongiorno e fino a via Raffaele Cantarella. Tuttavia, dopo sette mesi, i lavori non risulterebbero ancora completati. Ancora più critica, secondo Russolillo, la situazione di via Gennaro Stanislao De Crescenzo e delle strade di collegamento con le arterie interessate dai primi interventi. In alcuni tratti, denuncia, i rami delle alberature arrivano fino alla carreggiata, creando potenziali pericoli per biciclette, motocicli e autovetture. Nell’interpellanza il consigliere ricostruisce anche la lunga serie di richieste di accesso agli atti e di informazioni inviate agli uffici comunali competenti e a Salerno Pulita, con particolare riferimento al piano di potatura e all’eventuale cronoprogramma previsto per gli interventi. L’unico riscontro ottenuto risale all’ottobre 2025 e si limita a comunicare che la manutenzione delle alberature cittadine è stata affidata a un operatore esterno tramite accordo quadro. Nella nota sarebbero elencate alcune strade interessate dagli interventi, ma senza indicazione di date, tempi di esecuzione o priorità operative. Per Russolillo si tratta di una risposta insufficiente: «Non consente ai cittadini, e ancor più a chi è stato eletto per rappresentarli, di verificare i tempi e la programmazione degli interventi». Inoltre, aggiunge, non viene fornita alcuna indicazione sull’attività del personale comunale addetto alle potature, nonostante la richiesta fosse stata formulata espressamente. Da qui la richiesta al sindaco De Luca e al presidente del Consiglio comunale di chiarire i motivi del mancato puntuale riscontro alle istanze di accesso agli atti e di rendere pubblici eventuali impedimenti e tempi necessari per fornire le informazioni richieste. Il consigliere chiede inoltre di sapere quanti dipendenti comunali siano attualmente impiegati nelle potature, chi stabilisca il calendario degli interventi e con quali criteri vengano individuate le priorità. Un altro punto centrale riguarda l’assenza, secondo Russolillo, di un piano pubblico e facilmente consultabile per la cura delle alberature cittadine. «Si continua a intervenire a macchia di leopardo o solo in caso di urgenza – sostiene – invece di seguire un programma chiaro, definito e controllabile, come avviene per altri servizi comunali». Tra gli esempi citati, il calendario della pulizia delle caditoie, accessibile ai cittadini e verificabile nel tempo. L’interpellanza entra poi nel dettaglio di alcuni casi specifici. Russolillo chiede di conoscere quali operatori, comunali o esterni, abbiano effettuato le potature lungo via Micoloni, via Buongiorno e via Cantarella e per quale motivo gli interventi su quest’ultima strada non siano stati completati dopo sette mesi dall’avvio dei lavori. Vengono inoltre richiesti i tempi previsti per gli interventi nell’area mercatale di via De Crescenzo e lungo le strade di raccordo con via Buongiorno e via Righelli. Infine, il consigliere sollecita chiarimenti sulla situazione di via Roberto Virtuoso, all’altezza del civico 12. In una nota del maggio 2026 il Comune aveva comunicato che la potatura sarebbe stata eseguita con personale interno e inserita nella programmazione dell’ufficio nei mesi successivi, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili e con la stagionalità degli interventi. «Oggi – conclude Russolillo – chiediamo di sapere se e quando quell’intervento sia stato effettivamente programmato, anche per poter informare la cittadinanza, che ancora non dispone di uno strumento pubblico attraverso il quale conoscere autonomamente tempi e modalità della manutenzione del verde pubblico».