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Di Capri: De Luca, straordinario interprete musica italiana e napoletana

  • Luglio 11, 2026
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Di Capri: De Luca, straordinario interprete musica italiana e napoletana

Peppino di Capri è stato uno straordinario autore e interprete della musica italiana e napoletana: il nostro sincero cordoglio per la scomparsa di un artista amatissimo e di un uomo gentile e generoso. Le sue indimenticabili canzoni sono state colonna sonora della vita di intere generazioni, evocando momenti felici. Nel corso della sua carriera ha saputo interpretare i sentimenti più profondi dell’umanità con uno stile coinvolgente che arrivava dritto al cuore. Gli siamo tutti grati per quanto ha saputo donarci e per l’impegno profuso nella valorizzazione della musica e della canzone italiana e napoletana”. Così il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in merito alla morte di Peppino di Capri.

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