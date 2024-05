Salerno, vigilanza per Villa Carrara

Riapre al pubblico Villa Carrara, il piccolo polmone verde della zona orientale di Salerno, chiuso per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria disposti dall’amministrazione comunale rientrata in possesso del bene dopo i problemi con la precedente gestione. Obiettivo del Comune ripristinare un minimo di decoro all’interno dei giardinetti, divenuti luogo di ritrovo per senza fissa dimora. L’ente, come accaduto per il parco del Mercatello, ha disposto un servizio di vigilanza, affidata ad una società privata. Da tempo i residenti della zona chiedevano una riqualificazione attenta e puntuale di villa Carrara per restituire ai residenti della zona un luogo dove trascorrere qualche ora all’aria aperta. I giardini sono stati riaperti proprio sabato e nel frattempo continuano gli interventi. Nei prossimi giorni infatti dovranno essere sostituite tutte le panchine. «Come promesso, grazie ad una sinergia tra i Settori Politiche Sociali, Verde Pubblico e Manutenzione, e con un intervento straordinario di Salerno Pulita, siamo riusciti a ridare decoro a Villa Carrara. La Villa sarà monitorata da un servizio di guardiania diurno e notturno non fisso. Un cartello avverte che a breve arriveranno anche le nuove panchine – ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto – Nelle more che si definisca con i Cavalieri di Malta, proprietari della Villa, come continuare la collaborazione, il Parco è nuovamente aperto alla comunità cui chiediamo massima collaborazione e rispetto».