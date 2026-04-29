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Salerno, secondo colpo alla gioielleria di via Posidonia

  • Aprile 29, 2026
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Salerno, secondo colpo alla gioielleria di via Posidonia

La cosiddetta “Banda dell’Audi” è tornata a colpire. E ha lasciato il segno di nuovo a Pastena, nella zona orientale di Salerno.

 

Presa di mira, per la seconda volta, una nota gioielleria di via Posidonia, dove i ladro avevano fatto…visita pochi mesi fa.

Il furto è avvenuto nella notte, intorno alle ore 3. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo, composto da almeno quattro persone con il volto travisato, è arrivato sul posto a bordo di un’auto di grossa cilindrata di colore bianco, presumibilmente l’Audi che dà il nome alla banda.

Con una tecnica ormai collaudata, i malviventi sono riusciti a forzare l’ingresso dell’attività commerciale in pochissimo tempo. Una volta all’interno, hanno agito con estrema rapidità, svuotando le vetrine prima di dileguarsi nel nulla prima dell’arrivo delle pattuglie.

Sul luogo del furto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per i rilievi del caso. i carabinieri della Compagnia di Salerno  stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo via Posidonia e le possibili vie di fuga verso la tangenziale o l’autostrada.

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