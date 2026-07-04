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Salerno si colora di arcobaleno per il Pride 2026

  • Luglio 4, 2026
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Salerno si colora di arcobaleno per il Pride 2026

Un corteo festoso e colorato ha attraversato le strade di Salerno in occasione del Salerno Pride 2026. L’iniziativa, che ha avuto come madrina Vladimir Luxuria, è stata caratterizzata dallo slogan “Senza esclusione di corpi”. Il corteo a tinte arcobaleno si è radunato in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria ed è confluito subito su Corso Vittorio Emanuele. A capo della manifestazione le cariche istituzionali cittadine e regionali: dall’assessore all’Ambiente di Palazzo Santa Lucia, Claudia Pecoraro, all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto. L’iniziativa ha toccato i principali luoghi del centro: dopo aver percorso Corso Vittorio Emanuele, i manifestanti hanno raggiunto la zona del lungomare, fermandosi nei pressi del Teatro Pasolini dove si sono tenuti i discorsi delle associazioni e delle istituzioni presenti.

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