Eboli, il Pd attacca il sindaco Conte: «Si assuma le sue responsabilità»

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno interviene sulla crisi politico-amministrativa che sta attraversando il Comune di Eboli, respingendo le dichiarazioni del sindaco Mario Conte e invitandolo ad assumersi la responsabilità della situazione.

In una nota, la segreteria provinciale dem definisce «fantasiosa» la ricostruzione secondo cui le interlocuzioni interne al partito, e in particolare il ruolo del vicepresidente della Provincia, avrebbero contribuito ad alimentare la crisi dell’amministrazione comunale.

«Le responsabilità della situazione – si legge nel documento – affondano le proprie radici in vicende tutte interne alla maggioranza che governa la città da diversi anni». Il Pd ribadisce che il vicepresidente della Provincia e la segreteria provinciale «operano nel pieno rispetto dell’autonomia delle amministrazioni comunali e senza alcuna interferenza nelle dinamiche decisionali degli enti locali».

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Per il Partito Democratico, il confronto con amministratori, consiglieri comunali, iscritti e dirigenti rappresenta «il normale esercizio della funzione politica» di una forza di governo radicata sul territorio e non può essere interpretato come un’ingerenza nelle vicende amministrative del Comune.

Nel mirino dei dem finisce invece la tenuta della maggioranza che sostiene il sindaco Conte. Secondo il Pd, la coalizione si sarebbe progressivamente disgregata nel corso della consiliatura, fino ad arrivare alle dimissioni dell’intera giunta e alle fratture politiche registrate nelle ultime settimane, elementi che avrebbero determinato l’attuale fase di instabilità.

La segreteria provinciale sottolinea inoltre che «la città di Eboli merita un’amministrazione capace di programmare, costruire una visione di lungo periodo e garantire stabilità alle istituzioni», ritenendo insufficiente il richiamo a un generico «governo di scopo» se non esistono più una maggioranza coesa, una prospettiva condivisa e un progetto amministrativo credibile.

Il Partito Democratico conclude assicurando che continuerà a seguire con attenzione le vicende amministrative della città, ponendo al centro «gli interessi di Eboli e degli ebolitani»