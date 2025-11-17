Salerno, recuperato il conducente - Le Cronache Cronaca
Cavese, un punto a Foggia
Salerno, recuperato il conducente
Cirielli, ‘De Luca tema del passato, sinistra non lo ha voluto’
Iannone (Fdi): Fico a metà tra Fantozzi e suocero Bellavista
Salerno, recuperato il conducente

  • Novembre 18, 2025
Salerno, recuperato il conducente

Il conducente, un uomo di circa 50 anni, è stato recuperato e portato a terra ed affidato alle cure dei sanitari della Croce Bianca. Il malcapitato accusava dolori vari ma sostanzialmente sembrava essere in discrete condizioni che andranno comunque valutate. I Vigili del Fuoco adesso organizzeranno le procedure di valutazione, innanzitutto, per il recupero dell’automobile.

