  • Novembre 17, 2025
Cirielli, ‘De Luca tema del passato, sinistra non lo ha voluto’

“Il tema ‘De Luca’ è un tema del passato perché la sinistra non lo ha voluto”. Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, rispondendo a margine di un incontro ad Acerra (Napoli), ai giornalisti che gli chiedevano di commentare i dati regionali sulla sanità, tema di molti interventi del presidente in carica Vincenzo De Luca. “Indubbiamente è un uomo di sinistra e fa la sua parte per la sua coalizione – ha proseguito – ma il tema vero è che il Pd si è nascosto in questi anni. De Luca ha partecipato alla grande abbuffata, ed oggi i 5 Stelle con Fico devono rispondere dei risultati e degli insuccessi. Oggettivamente non ho sentito una parola sul programma da parte di Fico, né una parola sullo stato dell’arte”.

