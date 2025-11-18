Cavese, un punto a Foggia

Francesco De Pisapia

FOGGIA-CAVESE 0-0

FOGGIA (4-3-2-1): Perucchini; Morelli, Buttaro, Minelli, Panico (dal 35’st Olivieri); Byar (dal 19’st Bevilacqua), Pazienza (dal 29’st Pellegrino), Garofalo; D’Amico, Oliva (dal 35’st Castorri); Fossati (dal 19’st Winkelmann). A disposizione: Magro, Borbei, Felicioli, Ilicic, Sylla, Valietti, Staver, Agnelli, Castaldi. All.: Enrico Barilari

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi (dal 31’st Evangelisti), Awua, Munari, Macchi (dal 14’st Loreto); Diarrassouba (dal 31’st Orlando), Ubaldi (dal 32’pt Sorrentino); Fusco (dal 14’st Fella). A disposizione: Manzo, Iuliano, Suplja, Barone, Guida, Pelamatti, Maiolo, Fornito, D’Incoronato, Bolcano. All.: Fabio Prosperi.

ARBITRO: sig. Ciro Aldi di Lanciano (Fabio D’Ettorre di Lanciano e Arli Veli di Pisa). IV° ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari. Operatore FVS: Daniele De Chirico di Molfetta.

NOTE: serata fresca; terreno di gioco in non perfette condizioni. Spettatori 540 (trasferta vietata agli ospiti). Ammoniti: al 12′ pt Diarrassouba (C); al 22′ pt Luciani (C). Angoli 6 a 4 per la Cavese. Recuperi: 3′ pt; 3′ st.

FOGGIA – La Cavese allo “Zaccheria” di Foggia allunga la striscia di risultati utili consecutivi centrando il classico risultato ad occhiali ma i metelliani hanno lasciato un po’ a desiderare al cospetto di un Foggia apparso timoroso e bloccato. Ci si aspettava di più sul profilo dell’intensità ma la gara a tratti è rimasta bloccata. Il tecnico Fabio Prosperi conferma l’undici tipo con il solito 3-4-1-2 con un solo cambio in avanti, ossia Ubaldi per Sorrentino. Mister Barilari oltre agli infortunati Petermann, Castorri, Bignami e Staver, deve fare a meno dello squalificato Rizzo al centro della difesa mentre il rientrante Valietti parte dalla panchina. La vera novità è, oltre che nel tridente offensivo con Oliva e D’Amico ad agire alle spalle di Fossati, nel modulo adottato e variato rispetto alla settimana scorsa con un 4-3-2-1. Gli aquilotti provano subito a sorprendere i padroni di casa al 2′ con Nunziata su angolo di Luciani ma l’impatto con il sinistro non è dei migliori e la palla termina alta. I satanelli effettuano un buon giro palla veloce ma non riescono a trovare la giocata in verticale con i metelliani attenti nelle chiusure e comunque senza subire tanto. Poi verso la mezz’ora s’inizia a vedere qualche occasione in più e la gara inizia a decollare. Al 28′ Cavese vicina al vantaggio. Sulla sinistra va via Ubaldi che serve l’accorrente Munari il quale serve all’indietro a Fusco ma sulla traiettoria c’è Pazienza che per poco non sorprende Perucchini ma la sfera per fortuna dei padroni di casa sorvola di non molto la trasversale terminando in angolo. Un minuto dopo tegola in casa metelliana. Ubaldi in girata calcia verso la porta con la conclusione che termina fuori ma nel calciare s’infortuna. E così i metelliani sono costretti al cambio forzato con Sorrentino che prende il posto del numero sedici. Il Foggia al 33′ si affaccia timidamente dalle parti di Boffelli con un colpo di testa di Oliva su un traversone dalla sinistra di D’Amico che termina abbondantemente a lato. Sempre i rosso-neri al minuto trentanove ci provano dalla distanza con D’Amico ma la palla termina sul fondo e poi, sempre il numero novantanove, in pieno recupero ci prova con una punizione a giro dal limite dell’area con la palla che però termina alta oltre la trasversale.

Ad inizio ripresa nessun cambio da ambo le parti e gara che sembra ricalcare le orme della prima frazione di gioco ma dopo una punizione alta di Byar al 50′, è Oliva tre minuti più tardi a non approfittarne di un mal posizionamento della retroguardia metelliana provando la conclusione di sinistro rasoterra che Boffelli para in tuffo senza troppi problemi. Mister Prosperi prova a scuotere allora i suoi inserendo qualità con Fella e Loreto in luogo di Fusco e Macchi e con l’intento di spegnere la forza propulsiva del Foggia. La mossa riesce perchè anche con i due cambi da parte di mister Barilari, i padroni di casa non riescono a mettere in serie difficoltà gli ospiti. Qualche sussulto in più la gara lo offre nel finale. All’80’ azione insistita di Loreto a sinistra che serve al centro con la sfera che dopo un batti e ribatti termina dalla parte opposta dove Evangelisti in corsa di destro spedisce ad un metro dal palo alla destra del portiere. Pericoloso Garofalo al minuto 83′ con un destro ad incrociare che trova un reattivo Boffelli. Non accade più nulla ed entrambe le squadre così si spartiscono equamente la posta in palio.