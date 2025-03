Salerno, rapina a mano armata in un supermercato a Torrione Alto

Un’altra rapina ha scosso il quartiere Torrione Alto nel tardo pomeriggio di oggi. Nel mirino dei malviventi è finito il supermercato Sisa di via Nicola Granata, già vittima di un colpo nel 2020.

L’azione del rapinatore

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 19:00, un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nel supermercato, dirigendosi verso le casse. Dopo aver minacciato gli operatori, si è fatto consegnare circa 500 euro in contanti, l’importo disponibile in quel momento. Una volta ottenuto il denaro, il rapinatore è fuggito rapidamente per le strade del quartiere, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza. L’obiettivo è identificare il responsabile e ricostruire il percorso di fuga. Il supermercato era già stato colpito nel 2020, quando i malviventi riuscirono a sottrarre un bottino ben più ingente, pari a 7mila euro. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nella zona, già in passato teatro di episodi simili.