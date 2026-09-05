Salerno, raccolta sangue in piazza Amendola

Una raccolta di sangue per contribuire a fronteggiare la carenza di scorte registrata nelle ultime settimane presso i presidi ospedalieri. È l’iniziativa promossa dal Comune di Salerno, attraverso l’Assessorato alla Medicina Territoriale e Prevenzione sanitaria, in programma venerdì 11 settembre.

Per l’intera giornata, in piazza Amendola, sarà presente un camper attrezzato per consentire ai cittadini di effettuare la donazione.

All’iniziativa hanno già aderito i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che hanno raccolto l’appello dell’amministrazione comunale. L’invito è rivolto anche ai dipendenti del Comune di Salerno e delle società partecipate, chiamati a dare il proprio contributo in una fase nella quale la disponibilità di sangue rappresenta una necessità particolarmente sentita dalle strutture sanitarie.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sull’importanza della donazione di sangue, rafforzando le scorte a disposizione degli ospedali e sostenendo concretamente il sistema sanitario del territorio.

La giornata di venerdì sarà dunque un’occasione per trasformare la solidarietà in un gesto concreto: una donazione può contribuire a garantire le cure e gli interventi di cui molti pazienti hanno bisogno.