Holding Gruppo Vitolo ha celebrato i 40 anni di attività

Si è svolta nella suggestiva cornice del NEXT Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum la serata celebrativa per i quarant’anni di attività della Holding Gruppo Vitolo, solida realtà imprenditoriale fondata nel 1986 da Carlo e Rosanna Vitolo e oggi affermato punto di riferimento multisettoriale in Campania e sul territorio nazionale. Un traguardo importante che testimonia quattro decenni di costante crescita, visione strategica e profondo radicamento nel tessuto economico e sociale locale. L’evento ha preso il via alle ore 19.30 con un’elegante accoglienza riservata ai numerosi ospiti presenti – tra cui collaboratori, rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, clienti e partner storici. La fase iniziale della serata è stata dedicata a un caloroso momento di benvenuto, pensato per condividere con la comunità d’impresa le principali tappe e i traguardi più significativi che hanno segnato la storia e la continuità evolutiva del Gruppo. La parte istituzionale, condotta con eleganza dalla giornalista Costanza Calabrese, si è aperta con la proiezione di un video emozionale che ha ripercorso il cammino aziendale: dagli esordi nel settore immobiliare e dalla nascita del Centro Medico San Luca – struttura pionieristica per la sanità campana che introdusse fin da subito approcci innovativi mettendo sempre al centro la cura della persona – fino al consolidamento e alla successiva evoluzione nel San Pio Medical Center. Filmati storici e testimonianze hanno raccontato la progressiva e dinamica diversificazione della Holding, oggi operativamente attiva in molteplici ambiti strategici: dalla sanità d’eccellenza al Business Process Outsourcing con Contact Centre Sud, fino al settore dell’hospitality e della ristorazione (con strutture di rilievo quali Hotel San Luca, Bar Ristorante La Nona Musa, Hotel Eboli ed Eboli Bistrot), passando per il comparto agricolo e vitivinicolo, la formazione medica ECM affidata a ViTer Formazione e i servizi integrati di mobilità e comunicazione curati da MVRent. Uno dei momenti più significativi della serata è stato la consegna, da parte della famiglia Vitolo, di riconoscimenti a clienti e dipendenti di lunga data, a testimonianza del valore attribuito alle persone e alle relazioni che hanno contribuito alla crescita dell’azienda. A seguire, Elisa e Marcello Vitolo, oggi alla guida della Holding, hanno illustrato la visione strategica per i prossimi anni, evidenziando le opportunità e le sfide che caratterizzano i mercati in rapida evoluzione. Il momento sul palco si è concluso con l’ingresso della grande torta celebrativa, il tradizionale e augurale brindisi corale e i sentiti ringraziamenti rivolti a tutte le maestranze e a coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a scrivere la storia quarantennale della Holding Gruppo Vitolo. La serata è poi proseguita in un’atmosfera conviviale con l’apertura del raffinato buffet e un coinvolgente intrattenimento musicale curato dal gruppo Arechi, che ha allietato i presenti alternando performance dal vivo e dj set. «L’evento vuole ricordare i 40 aziendali con l’obiettivo di essere protagonista di nuove sfide in settori che sempre più velocemente cambiano e che necessitano di risposte sempre più all’avanguardia. Crediamo che ottimizzare le risorse tecnologiche oggi a disposizione sia la grande sfida del futuro come avvenne alla fine degli anni 90 con l’avvento di internet. Come gruppo siamo pronti. Il nostro claim “Da 40 anni con lo sguardo rivolto al futuro” esprime bene il nostro pensiero. Un grazie a chi in questi anni è stato protagonista di questa storia», dichiarano Elisa e Marcello Vitolo.