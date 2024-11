Salerno Pulita lancia un sondaggio sui servizi

Valutare il grado di soddisfazione dei cittadini salernitani in merito ai servizi svolti, ma anche ricevere indicazioni e consigli per migliorare le attività. Sono due obiettivi ai quali mira il sondaggio per le utenze di Salerno Pulita, al quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini salernitani che vogliano dare il loro contributo ed esprimere la loro opinione sull’operato della società. Dalle attività ordinarie come lo spazzamento e la raccolta, ai nuovi servizi come lo spazzamare e la manutenzione dei capistrada, il sondaggio, composto da 11 quesiti, raccoglierà le valutazioni dei cittadini salernitani a partire da oggi, giovedì 14 novembre, fino al 14 dicembre.

Come per le precedenti edizioni, partecipare al sondaggio è semplice. Il linkhttps://survey.zohopublic.eu/zs/y5CE8i è da oggi disponibile sul sito aziendale, sulle pagine Facebook, Instagram ed il canale Whatsapp di Salerno Pulita. Il sondaggio verrà effettuato anche attraverso l’app Junker: gli utenti che hanno già scaricato l’applicazione riceveranno un messaggio con un link; cliccandoci sopra, si aprirà direttamente la pagina del sondaggio. Per compilarlo occorreranno pochi minuti, che saranno, però, tempo prezioso per la società che si occupa della raccolta dei rifiuti e che ha fatto dell’ascolto, del confronto e della collaborazione dei cittadini una delle strategie per migliorare il proprio operato. I dati raccolti saranno trattati in forma anonima e utilizzati per individuare margini di miglioramento e implementare nuove strategie.

“Invitiamo tutti i cittadini a far sentire la propria voce e a partecipare attivamente a questo importante sondaggio che prevede anche la possibilità con una domanda aperta di poter esprimersi su tutto -ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- come è avvenuto negli anni passati, le opinioni saranno tenute in grande considerazione per costruire un servizio sempre più efficace e rispondente alle esigenze della intera comunità salernitana”.