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Il salernitano Agostino Vitolo Ufficiale al Merito della Repubblica
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Il salernitano Agostino Vitolo Ufficiale al Merito della Repubblica

  • Maggio 20, 2026
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Il salernitano Agostino Vitolo Ufficiale al Merito della Repubblica

Il volto della comunicazione dell’Arma: Agostino Vitolo insignito Ufficiale al Merito della Repubblica Roma celebra uno dei protagonisti più autorevoli della comunicazione istituzionale dell’Arma dei Carabinieri. Il Luogotenente Carica Speciale Agostino Vitolo, capo dell’Ufficio Stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, ha ricevuto oggi presso la Prefettura di Roma, a Palazzo Valentini, l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento prestigioso che premia una carriera costruita con passione, rigore professionale e profondo senso dello Stato. Nato a Salerno, Agostino Vitolo si avvicina al mondo del giornalismo appena diciottenne, iniziando a collaborare con televisioni e quotidiani locali della provincia salernitana. Ancora studente, cura anche l’ufficio stampa della squadra di pallavolo di Serie A2 presieduta dal padre, dimostrando sin da giovane una spiccata attitudine per la comunicazione. La svolta della sua vita professionale arriva il 12 febbraio 1992, quando giunge tra i primi cronisti sul luogo dell’assassinio di due giovani Carabinieri a Pontecagnano Faiano. Un evento drammatico che segna profondamente il suo percorso umano e professionale, portandolo poco dopo ad arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri. Nel 1998 viene trasferito a Roma e, nel 2000, durante il Grande Giubileo, riesce a coniugare definitivamente le sue due grandi passioni: il giornalismo e il servizio nell’Arma. Gli viene infatti affidata la guida dell’Ufficio Stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, incarico che coordina ancora oggi. Da oltre venticinque anni rappresenta un punto di riferimento per i media regionali, nazionali e internazionali, raccontando le principali vicende di cronaca della Capitale e valorizzando non solo i risultati operativi dei Carabinieri, ma anche il ruolo sociale e di prossimità svolto quotidianamente dall’Arma. Nel corso della sua attività ha promosso numerose campagne di informazione e sensibilizzazione dedicate alla cultura della legalità, alla prevenzione della violenza sulle donne, al contrasto del bullismo e cyberbullismo e alla tutela delle vittime vulnerabili. La sua professionalità è stata riconosciuta negli anni anche attraverso importanti premi giornalistici e istituzionali. Nel 2011 ha ricevuto “Il Segno del Cronista”, conferito dal Sindacato Cronisti Romani, mentre nel 2025 è stato insignito del Premio Giornalistico “Mario Sarzanini” nella categoria Uffici Stampa. Stimato da colleghi, giornalisti e istituzioni, Agostino Vitolo rappresenta oggi una delle figure più autorevoli della comunicazione istituzionale italiana, capace di costruire nel tempo un rapporto di fiducia e collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo dell’informazione.

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