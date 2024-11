Presidente Sistemi Salerno Altieri: “Acqua è potabile”

La presidente Sistemi Salerno, Avv. Mariarosaria Altieri lancia una nota dopo gli allarmismi dei cittadini sulla qualità dell’acqua nella zona occidentale di Salerno dopo alcuni lavori fatti: “Si comunica che sono in corso manovre sulla rete idrica con particolare riferimento alla zona occidentale cittadina per la messa in esercizio dei lavori delle operazioni effettuate con il progetto finanziato React EU. Si specifica che tali operazioni consistono semplicemente nell’effettuare manovre sulla rete che possono invertire il flusso idrico abitualmente presente nelle condotte. Questa inversione del flusso può determinare dei fenomeni temporanei di torbidità dovuta al trasporto solido, ma l’ acqua resta comunque potabile e si consiglia di lasciarla scorrere dai rubinetti. Si rappresenta che sono peraltro in corso attività sulla rete per discarico dell’acqua per favorire una rapida risoluzione della problematica che si ribadisce essere legata esclusivamente a manovre sulla rete.

Lo scrive il presidente di sistemi salerno servizi idrici integrati.”