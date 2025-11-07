Salerno Pulita, il centro raccolta mobile nel Centro storico

Sarà Largo Abate Conforti ad ospitare domani, sabato 8 novembre, il centro di raccolta e riuso di Salerno Pulita.

I cittadini potranno conferire materiali, pile, apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee, farmaci, olio vegetale (NO CONTENITORE VERDE , ma bottiglie di plastica con tappo ben avvitato) e tessili.

Per quanto riguarda gli abiti ed i tessuti in genere da sabato parte anche una raccolta speciale destinata all’iniziativa Ri-Vestiamo.

Gli studenti del Convitto Nazionale e dell’Istituto “Galilei/Di Palo” realizzeranno nuovi capi e accessori a partire da abiti e tessuti dismessi, che verranno poi messi in vendita per sostenere la LILT, in una speciale sfilata.