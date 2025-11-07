Salerno Pulita, il centro raccolta mobile nel Centro storico - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Cirielli (Fdi), “in 4 anni impegnati in Campania solo 30% fondi Fse”
Sicurezza: P.De Luca (Pd), da Governo solo propaganda,
Salerno Pulita, il centro raccolta mobile nel Centro storico
De Luca, in Campania abbiamo fatto una rivoluzione democratic
Salerno

Salerno Pulita, il centro raccolta mobile nel Centro storico

  • Novembre 7, 2025
  • 0
  • 132
  • 1 Min Read
Salerno Pulita, il centro raccolta mobile nel Centro storico

Sarà Largo Abate Conforti ad ospitare domani, sabato 8 novembre, il centro di raccolta e riuso di Salerno Pulita.

I cittadini potranno conferire materiali, pile, apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee, farmaci, olio vegetale (NO CONTENITORE VERDE , ma bottiglie di plastica con tappo ben avvitato) e tessili.

Per quanto riguarda gli abiti ed i tessuti in genere da sabato parte anche una raccolta speciale destinata all’iniziativa Ri-Vestiamo.

Gli studenti del Convitto Nazionale e dell’Istituto “Galilei/Di Palo” realizzeranno nuovi capi e accessori a partire da abiti e tessuti dismessi, che verranno poi messi in vendita per sostenere la LILT, in una speciale sfilata.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Salerno Cronaca Primo piano

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017