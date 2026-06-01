S. Severino: Rifiuti pericolosi a Corticelle, è polemica

Traspare una certa preoccupazione in località Corticelle di Mercato San Severino. A quanto pare, l’impianto che potrà trattare e recuperare fino a 560mila tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi potrebbe essere realizzato dalla ditta autorizzata dalla Regione Campania. Un anticipo di quanto sarebbe accaduto lo aveva già annunciato, nel febbraio scorso, il capogruppo consiliare di “Civici per S. Severino”, Giovanni Romano, il quale ha anche reso noto il rigetto, da parte del Consiglio di Stato, del ricorso proposto dal Comune di Mercato S. Severino relativo alla domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di accoglimento del ricorso di primo grado. Lo stesso consigliere di opposizione ripercorre le fasi di una vicenda controversa, che ora viene vista con una certa apprensione da parte dei residenti dell’area interessata all’intervento. “La dis-amministrazione – spiega Romano – ha perso in primo grado perché, nonostante avesse espresso un parere negativo nelle prime due sedute della Conferenza di Servizi convocata per esaminare il progetto, non si è presentata nell’ultima seduta. Ha cercato di “metterci una pezza”, dopo, diffidando la ditta dall’iniziare i lavori”. Occorre brevemente ricordare che nel 2025 la ditta ha presentato ricorso e il Tar di Salerno le ha dato ragione definendo il Comune “contumace”. “Secondo il TAR – ha aggiunto Romano – se la dis-amministrazione comunale avesse voluto davvero fermare la realizzazione dell’impianto, avrebbe dovuto impugnare l’Autorizzazione Regionale oppure far registrare il suo dissenso nell’ultima Conferenza di Servizi e non dopo. Successivamente, nel 2026, la dis-amministrazione ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che non solo ha dato ragione alla ditta, ma ha anche condannato il Comune (quindi tutti noi) a pagare le spese di lite”. Secondo Romano, dai giorni scorsi corre voce che “qualcuno” del Comune ha cercato di convincere alcuni cittadini di Corticelle a dare vita ad un Comitato locale anche al fine della eventuale costituzione in giudizio del Comitato stesso per rafforzare la posizione del Comune. “I cittadini – ha sottolineato il capogruppo dell’opposizione – non hanno “abboccato” e non hanno sostenuto altre (inutili) spese. L’unico Comitato che va costituito è quello contro la dis-amministrazione che con la sua incapacità e incompetenza ha “regalato” a Corticelle oltre mezzo milione di monnezza all’anno”. I residenti della zona sono convinti che impianti che trattano e recuperano rifiuti speciali provenienti, cioè, dalle produzioni industriali sono necessari perché evitano che tali rifiuti vengano smaltiti in modo illegale e pericoloso per l’ambiente. Ma sono altrettanto convinti che questi impianti andrebbero localizzati in zone adeguatamente lontane dai centri abitati e, possibilmente, in aree industriali e non agricole come quella individuata a Corticelle. L’amministrazione, questi rilievi, li ha presentati nelle prime due sedute della Conferenza di Servizi. “Perché – si chiede Romano – successivamente, non ha partecipato all’ultima Conferenza di Servizi così “favorendo” di fatto la ditta che ha vinto innanzi al TAR proprio per questa ragione? Perché le cittadine e i cittadini di Mercato S. Severino e soprattutto di Corticelle non sono stati correttamente e adeguatamente informati prima che la procedura di autorizzazione si concludesse? Se non fossero iniziati i lavori, nessuno avrebbe mai saputo della gravissima mancanza della dis-amministrazione “contumace”. Le cittadine e i cittadini di Corticelle facciano queste domande al sindaco, ai dis-amministratori della Giunta Comunale e, soprattutto, ai consiglieri comunali della maggioranza che sostengono la dis-amministrazione. E, soprattutto, le tengano bene in mente anche il prossimo anno quando codesti dis-amministratori saranno a Corticelle a cercare voti per le elezioni comunali e politiche”. Un’accusa durissima, quella di Romano, in attesa di capire se effettivamente si potrà bloccare la realizzazione di questo impianto. Mario Rinaldi