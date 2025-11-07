De Luca, in Campania abbiamo fatto una rivoluzione democratic

In Campania in “questi anni abbiamo una rivoluzione democratica” e la Regione “è un modello di trasparenza amministrativa”. Lo ha detto nel corso della consueta diretta social del venerdì il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha fatto riferimento al recente concorso per gli Operatori socio sanitari riferendo che le buste con i quiz, durante la fase concorsuale, sono state aperte dinanzi ai carabinieri. “Nessun padre di famiglia è stato costretto a chinare la testa dinanzi al potente di turno”, ha proseguito dicendo di essere “orgoglioso di quello che è stato fatto” in questi anni.
