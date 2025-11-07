“I dati sulla sicurezza nel nostro Paese sono impietosi. Lo confermano anche le elaborazioni pubblicate dal Sole 24 Ore, ma soprattutto lo confermano i cittadini, che ogni giorno vivono sulla propria pelle la percezione di un’Italia meno sicura: nei quartieri, nelle piazze, nei comuni di tutto il Paese. Forse la Presidente del Consiglio, che ormai sembra conoscere poco la realtà del territorio, non se ne accorge. Ma i numeri parlano chiaro: rispetto al 2023, nel 2024 i reati sono aumentati dell’1,7%. Crescono furti, estorsioni, episodi di violenza e rapine. Cresce l’allarme sociale, mentre la risposta del Governo è stata finora solo propaganda”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato Pd e segretario regionale del Pd Campania, a Tagadà su La7
Post Recenti
- Cirielli (Fdi), “in 4 anni impegnati in Campania solo 30% fondi Fse”
- Sicurezza: P.De Luca (Pd), da Governo solo propaganda,
- Salerno Pulita, il centro raccolta mobile nel Centro storico
- De Luca, in Campania abbiamo fatto una rivoluzione democratic
- Cangiano (FdI): da Fico poche chiacchiere, chiarisca su barca. Ce l’ha e quanto l’ha pagata?
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco