Sicurezza: P.De Luca (Pd), da Governo solo propaganda,

“I dati sulla sicurezza nel nostro Paese sono impietosi. Lo confermano anche le elaborazioni pubblicate dal Sole 24 Ore, ma soprattutto lo confermano i cittadini, che ogni giorno vivono sulla propria pelle la percezione di un’Italia meno sicura: nei quartieri, nelle piazze, nei comuni di tutto il Paese. Forse la Presidente del Consiglio, che ormai sembra conoscere poco la realtà del territorio, non se ne accorge. Ma i numeri parlano chiaro: rispetto al 2023, nel 2024 i reati sono aumentati dell’1,7%. Crescono furti, estorsioni, episodi di violenza e rapine. Cresce l’allarme sociale, mentre la risposta del Governo è stata finora solo propaganda”. Lo ha detto Piero De Luca, deputato Pd e segretario regionale del Pd Campania, a Tagadà su La7