Maraio: ‘Avanti’ laboratorio del centrosinistra

“Rilanciamo. Dopo gli ottimi risultati ottenuti alle ultime elezioni regionali, in tutte le realtà chiamate al voto, il nostro cammino non si ferma. ‘Avanti’ significa continuare a costruire, sarà un laboratorio nazionale”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di ‘Avanti Psi’ a margine di una iniziativa a Salerno commentando i quattro consiglieri regionali eletti ed il 5,9 campano, il 4% in Puglia con i popolari e Decaro, il 2,5% del Veneto con Manildo. “I dati delle regionali ci hanno dato ragione, il socialismo del futuro, che non è nostalgia o cespuglio di diverse convenienze, si declina su nuove sfide, si apre e non si chiude. E’ protagonismo. Il Progetto, Avanti Psi, la sintesi ‘Avanti’, prosegue, forte di una storia che ci appartiene e di una visione che guarda lontano. Ancorati alla tradizione, scegliamo – ha detto – le vie della modernità. Per questo nasce un tour che attraverserà l’Italia, da Sud a Nord, per raccontare la nostra proposta riformista, aperta, inclusiva. Sarà uno spazio che dovrà includere culture politiche diverse: il riformismo radicale, il cattolicesimo democratico, il civismo, la voglia di partecipare e di migliorare il Paese con serietà e competenza. Sarà l’occasione per incontrare tanti socialisti, per rilanciare con i giovani, per parlare ad altri. Avanti non è solo il nostro storico giornale, che ha accompagno l’Italia nelle conquiste economiche e sociali, ‘Andare Avanti’ era sintesi di Alcide De Gasperi, ‘Avanti’ era slogan e proposta di Ugo La Malfa”. “Partiremo da Napoli il 13 dicembre, poi a gennaio Roma e Milano. Lo faremo con un’idea chiara di futuro, con l’obiettivo di costruire un centrosinistra diverso, vincente, per rafforzare un’area oggi debole nella coalizione” ha concluso.