Salerno, progetto di riqualificazione del Centro Agroalimentare

Questa mattina, presso il Salone del Gonfalone di Palazzo di Città in via Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei lavori di ammodernamento, riqualificazione ed efficientamento del Centro Agroalimentare situato nella zona industriale L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco Vincenzo Napoli, dell’assessore ai Lavori Pubblici e Commercio Dario Loffredo, e dell’onorevole Piero De Luca.

Il progetto, finanziato attraverso i fondi del PNRR, è finalizzato a migliorare la competitività della struttura, che rappresenta un nodo cruciale per la filiera agroalimentare ed ittica del territorio salernitano. Gli interventi sono orientati a ottimizzare le condizioni logistiche e operative del Centro, anche in previsione del potenziamento dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del collegamento ferroviario Salerno-Reggio Calabria, che avranno un impatto positivo sul sistema di distribuzione dei prodotti agroalimentari e ittici.

“Il Comune di Salerno – ha dichiarato Dario Loffredo – ha ottenuto, grazie alla sua capacità progettuale e operativa, un importante finanziamento di 10 milioni di euro per una struttura di grande rilevanza nella filiera agroalimentare e ittica del territorio.”

L’assessore ha proseguito sottolineando come l’operazione garantirà significativi benefici a concessionari e operatori del settore, migliorando l’organizzazione e aumentando l’efficienza degli spazi. “Questi interventi – ha aggiunto Loffredo – porteranno a una maggiore velocità, sicurezza e funzionalità. Inoltre, il trasferimento del mercato ittico in un’area più moderna libererà uno spazio strategico che, in futuro, potrà essere destinato a un centro espositivo, creando così nuove opportunità economiche e occupazionali per la città.”

L’ammodernamento del Centro Agroalimentare si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione urbana che punta a rilanciare l’economia locale, rafforzando il ruolo di Salerno come polo fondamentale per il commercio e la distribuzione dei prodotti agroalimentari e ittici.

“Questa è la Salerno che ci piace,” ha concluso Loffredo, evidenziando l’importanza di questi interventi per il futuro della città e del suo sistema produttivo.