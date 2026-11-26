Le nuove generazioni scendono in campo per disegnare il futuro sostenibile della città. Domani, venerdì 27 novembre alle ore 9.30, la Sala del Parlamentino della Camera di Commercio di Salerno ospiterà un importante appuntamento dedicato alla tutela ambientale nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). L’evento, promosso da Salerno Pulita e dal Comune di Salerno in collaborazione con EcoEm e diversi istituti scolastici del capoluogo, vedrà protagonisti gli studenti delle scuole superiori, chiamati a presentare idee e proposte concrete per abbattere la produzione di scarti e diffondere buone pratiche quotidiane.

Al centro del confronto, incentrato su economia circolare, riuso e riciclo, ci saranno i progetti sviluppati direttamente tra i banchi di scuola. L’indirizzo Moda dell’Istituto Galilei-Di Palo illustrerà come materiali tessili recuperati attraverso il circuito del riuso di Salerno Pulita possano trasformarsi in decorazioni natalizie e manufatti creativi. Spazio poi all’innovazione tecnologica con gli studenti del liceo De Sanctis, che presenteranno un piano dedicato alla raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), valorizzando i contenitori già installati nelle scuole e negli uffici comunali, al centro proprio in questi giorni di una campagna informativa targata SERR ed EcoEm.

Il dibattito si arricchirà inoltre con il contributo di altri due storici istituti cittadini: il Profagri proporrà soluzioni innovative per la gestione delle dinamiche ambientali, mentre i ragazzi del Convitto Nazionale Torquato Tasso avanzeranno una proposta concreta per dire addio alla plastica tradizionale durevole nelle mense e negli eventi pubblici, puntando sull’impiego di bioplastica.

Ad ascoltare i suggerimenti dei giovani e a confrontarsi sulle strategie per rafforzare le politiche ecologiche sul territorio interverranno l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella. Un’occasione preziosa per trasformare la sensibilità ambientale degli studenti in azioni amministrative concrete.