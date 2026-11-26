Convocare un tavolo istituzionale in Prefettura e avviare un coordinamento urgente per affrontare gli allagamenti che stanno interessando il territorio. È la richiesta avanzata dal consigliere regionale Roberto Celano al prefetto di Salerno, Francesco Esposito, dopo l’esondazione del fiume Sarno e le criticità segnalate nel reticolo idrografico locale.

Nella lettera, inviata anche alla Regione Campania, al Comune e al Consorzio di Bonifica, Celano descrive uno scenario di strade sommerse, auto allagate e abitazioni invase dall’acqua. Riferisce inoltre che la Protezione civile è impegnata nell’assistenza ai residenti e nell’aiuto alle persone costrette a lasciare le case. Le informazioni contenute nella nota sono quelle riportate dal consigliere.

Celano sostiene che le criticità fossero state segnalate in precedenza. Ricorda di aver presentato un’interrogazione in Consiglio regionale e di aver scritto al presidente della Giunta, Roberto Fico, chiedendo interventi per la messa in sicurezza del Sarno, dell’Alveo Comune Nocerino, del Rio Sguazzatorio, del controfosso e dei canali secondari. Nella lettera richiama anche le segnalazioni, a livello locale, di esondazioni e allagamenti in via Berlinguer e nelle aree vicine al Rio Sguazzatorio.

Il consigliere sollecita una ricognizione delle condizioni idrauliche e manutentive dei corsi d’acqua, una definizione delle competenze tra gli enti e un piano di interventi con tempi, risorse e soggetti responsabili. Chiede inoltre che siano garantite l’assistenza alla popolazione e le misure necessarie per la sicurezza pubblica.

«La comunità di San Marzano sul Sarno non può essere lasciata sola ad affrontare un’emergenza che si ripete da anni», scrive Celano, chiedendo di partecipare all’eventuale tavolo di coordinamento promosso dalla Prefettura.