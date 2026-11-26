Fratelli d’Italia tira dritto sul condono, segnalando diversi emendamenti. La proposta che riapre i termini del condono 2003, che punta a sanare le posizioni in Campania, a prima firma Imma Vietri figura nell’elenco dei segnalati, da tempi sessanta giorni alle Regioni per adottare una legge di attuazione. In materia di sanatoria edilizia, FdI segnala anche il condono presentato da Manlio Milani e la proposta di Paolo Trancassini che pone per i Comuni l’obbligo di chiudere con un provvedimento espresso (il rilascio del titolo edilizio in sanatoria) le pratiche di condono edilizio già istruite relative ai tre condoni storici nazionali.
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