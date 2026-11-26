Sono tre gli arrestati in flagranza e tre i denunciati nell’ambito dell’operazione “Dark Images”, contro lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 40 e i 78 anni: due risiedono in provincia di Avellino e uno in provincia di Salerno. I denunciati sono, secondo quanto riferito, professionisti e padri di famiglia residenti in Campania.

L’attività è stata svolta sotto copertura, negli ambienti virtuali frequentati da soggetti dediti allo scambio e alla diffusione di materiale pedopornografico, dagli specialisti del Centro Operativo per la sicurezza cibernetica Campania, Basilicata e Molise e dalle Sezioni Operative per la Sicurezza Cibernetica territorialmente competenti della Polizia. Il coordinamento è delle Procure della Repubblica di Salerno e di Potenza.