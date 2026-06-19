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Salerno piange Matteo, 15 anni: morto dopo incidente

  • Giugno 19, 2026
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Salerno piange Matteo, 15 anni: morto dopo incidente

Un volo fatale, una tragedia che ha sconvolto l’intera città. È morto Matteo, il ragazzo di appena 15 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì lungo Corso Garibaldi, nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un 21enne quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è entrato in collisione con un’autovettura all’altezza dell’intersezione con via Santoro.

Un impatto violentissimo che ha sbalzato entrambi sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e il personale di Strade Sicure per la messa in sicurezza della carreggiata, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Trasportati d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, le condizioni di Matteo sono apparse fin da subito disperate. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, il suo cuore ha cessato di battere nella mattinata successiva all’incidente. Resta invece ricoverato in prognosi riservata il 21enne che era alla guida dello scooter.

Una comunità sotto shock

La notizia della morte del quindicenne ha gettato nello sconforto la zona orientale della città, dove Matteo viveva con la madre. Familiari, amici, compagni di scuola e conoscenti si sono stretti attorno ai suoi cari in un silenzioso e commosso abbraccio.

Corso Garibaldi torna così a essere teatro di una tragedia della strada. Proprio quel tratto, e in particolare l’incrocio con via Santoro, è stato negli anni scenario di numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali. Tra questi resta impresso nella memoria dei salernitani il nome di Andrea Cerbarano, che perse la vita sempre a bordo di uno scooter.

Lo striscione degli Ultras della Nuova Guardia: “Continua a brillare tra le stelle”

Il dolore dei coetanei si è manifestato anche attraverso uno striscione apparso nelle ore successive alla tragedia. A firmarlo il gruppo della Curva Sud Siberiano della Nuova Guardia, che ha voluto salutare Matteo con un messaggio semplice ma carico di emozione:

“Continua a brillare tra le stelle… Ciao Matteo”.

Parole accompagnate da un cuore rosso che testimoniano l’affetto e il legame di tanti amici sconvolti da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. Sui social network si susseguono centinaia di messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire ogni aspetto dell’incidente e accertare eventuali responsabilità per una giovane vita spezzata troppo presto.

 

 

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