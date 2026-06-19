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De Luca, nuovo attacco all’ex sindaco Napoli

  • Giugno 19, 2026
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De Luca, nuovo attacco all’ex sindaco Napoli

Decoro urbano, sicurezza e contrasto all’illegalità diffusa al centro del consueto appuntamento del venerdì del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che ha annunciato una nuova stretta contro parcheggiatori abusivi, utilizzo irregolare di fuochi pirotecnici e situazioni di degrado presenti in diversi punti della città.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha puntato l’attenzione anche su alcune aree urbane diventate luoghi di ritrovo e bivacco per persone senza fissa dimora, italiane e straniere, ribadendo la necessità di interventi più incisivi per garantire sicurezza e vivibilità.

De Luca ha inoltre rivolto critiche alla precedente amministrazione comunale, accusandola di aver sottovalutato o ignorato alcune problematiche legate al decoro e all’ordine pubblico. Secondo il sindaco, in passato si sarebbe preferito evitare conflitti e affrontare i problemi con minore determinazione, rinunciando a contrastare fenomeni come l’abusivismo e il degrado urbano.

“Occorrono anni per rieducare la gente”, ha affermato il sindaco, chiedendo pazienza ai cittadini e sottolineando come il percorso di recupero della legalità e del rispetto delle regole richieda tempo e continuità amministrativa.

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