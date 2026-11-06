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Salerno

Salerno, nuovo parco pubblico intitolato a Simone Ruggia

  • Novembre 6, 2026
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Salerno, nuovo parco pubblico intitolato a Simone Ruggia

Un luogo di aggregazione e socialita’ che portera’ il nome di un giovane salernitano caduto durante una missione di pace. Sara’ intitolato a Simone Ruggia, originario del quartiere Pastena, il parco inaugurato questa mattina a Salerno, in via Fornari a Mercatello. Ad annunciarlo e’ stato il sindaco Vincenzo De Luca. “Abbiamo deciso di intitolare questo parco a Simone Ruggia, ragazzo salernitano morto nell’operazione di pace in Bosnia. Ora, verificheremo con la famiglia quando collocare una targa ricordo qui nel parco”, ha spiegato l’ex presidente della Regione Campania, evidenziando che “sara’ per noi motivo di onore dedicargli questo spazio”. I lavori hanno interessato un’area di circa 1.800 metri quadrati, vicino alla chiesa di Santa Maria a Mare, che e’ stata completamente riqualificata e attrezzata per diverse fasce d’eta’, dove sono stati realizzati un’area giochi per bambini e uno spazio per la socializzazione degli adulti e degli anziani con gazebo e campetto da bocce. “Abbiamo deciso di fare questo parco perche’ avevamo trovato delle costruzioni in cemento nelle quali si faceva spaccio di droga. Non c’era illuminazione e c’erano problemi di pericolo la sera”, ha aggiunto il sindaco. “Il parco e’ molto bello, siamo partiti due mesi fa, non molto tempo fa. Sembrava un piccolo intervento, ma in realta’ e’ stato molto impegnativo”, ha sottolineato il primo cittadino, annunciando anche l’avvio, nei prossimi giorni, dei lavori per un parcheggio adiacente da circa 50 posti auto, ed evidenziando che “quest’opera da’ inizio a un’altra stagione di opere pubbliche nella citta’ di Salerno”

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