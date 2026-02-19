Salerno. Nasce Eté Station

Etè amplia il proprio ecosistema e inaugura Etè Station, un nuovo concept che ridefinisce il proprio modello di stazione di servizio. Il primo impianto, situato a Salerno (Strada Provinciale Aversana, 84131 Salerno), integra sotto un’unica insegna rifornimento energetico, servizi al cittadino – tra cui ricariche e pagamenti – e un’area food dedicata. L’iniziativa rappresenta l’ultima brand extension dell’ecosistema Etè e si propone di rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della mobilità urbana. La struttura della stazione combina erogazione di carburanti tradizionali e ricariche per veicoli elettrici di nuova generazione, intercettando l’evoluzione dei comportamenti di mobilità e le esigenze legate alla transizione energetica. Accanto a pompe e colonnine, Etè Station opera come centro multiservizi, offrendo servizi di pagamento, ricariche e tabacchi in un’unica soluzione operativa. La concentrazione di più funzioni in un unico punto di vendita ottimizza i tempi di sosta e semplifica l’esperienza complessiva per l’utente. Un’ampia sezione della struttura è dedicata alla ristorazione veloce, con un’area bistrot pensata per la somministrazione di pasti rapidi ma di qualità e servizi di caffetteria. Lo spazio food è concepito come luogo di pausa e ristoro, capace di valorizzare il tempo di sosta e accompagnare i ritmi di chi vive la città in movimento, tra lavoro e tempo libero.Con Etè Station, l’azienda inaugura una nuova linea di business focalizzata sulla convergenza tra distribuzione di energia e servizi di prossimità, proponendo un modello di stazione di servizio evoluto, multifunzionale e orientato alla qualità dell’esperienza del cliente.