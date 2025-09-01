Salerno. Mozione di sfiducia all’assessore Natella

“Abbiamo deciso di presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore all’Ambiente a causa della fallimentare gestione del settore di sua competenza che ha ripercussioni gravi e importanti sulla sicurezza e tutela della cittadinanza. Ma non è solo il verde pubblico il problema, all’Assessorato all’ambiente competono anche la messa in sicurezza del territorio, i servizi ambientali e la tutela dell’ecologia, la lotta all’inquinamento, di qualsiasi tipo, e la tutela della balneazione cittadina. E tutto questo a Salerno manca”, hanno scritto in una nota