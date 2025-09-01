Salernitana: ufficiale Quirini

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Quirini a U.S. Salernitana 1919. Il Club ringrazia Ettore per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali“.

Il comunicato della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Milan per il trasferimento a titolo definitivo del laterale destro classe 2003 Ettore Quirini. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ed ha scelto di indossare la maglia numero 24. Nato a Pisa e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Quirini ha esordito in Serie C nella stagione 2021/22 con la maglia della Lucchese. Nei successivi due anni e mezzo ha trovato continuità di impiego e rendimento in Toscana, per un totale di 95 presenze e ben 9 gol in terza serie. A gennaio scorso, il passaggio al Milan che lo ha aggregato alla sua squadra Under 23: con il Milan Futuro ha totalizzato 16 presenze e 3 reti“.