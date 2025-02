Salerno. MacLaren’s Pub: Un Giorno di Gloria al Beer&Food Attraction

Continua a far parlare di sé, l’ormai noto locale Salernitano ispirato famosa alla serie TV americana How I Met Your Mother. All’ultima edizione del Beer&Food Attraction, tenutasi a Rimini dal 16 al 18 febbraio, il MacLaren’s Pub di Salerno ha ottenuto un riconoscimento di prestigio conferito dall’Accademia Italiana della Birra. Questo importante evento, che ha richiamato appassionati e professionisti del settore, è un’importante kermesse dedicata all’universo della birra e della gastronomia. Il MacLaren’s Pub, noto per la sua proposta variegata di birre d’eccellenza e per l’atmosfera accogliente che richiama il celebre pub della serie “How I Met Your Mother”, ha saputo conquistare il cuore degli esperti e degli intenditori. Questo riconoscimento non è solo il frutto di un’ottima selezione di birre, ma anche di un impegno costante nella promozione della cultura birraia, un elemento fondamentale per la valorizzazione del settore. Durante la premiazione, i manager del pub, hanno ricevuto il premio con visibile emozione, ringraziando il loro team per il duro lavoro e la dedizione. “Questo premio è un riconoscimento per tutti noi. Significa che stiamo facendo la cosa giusta e che i nostri sforzi vengono apprezzati. La birra è passione, e noi vogliamo condividere questa passione con i nostri clienti,” hanno dichiarato i manager del locale Salernitano.