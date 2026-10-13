Salerno, la scienza scende in piazza

Bambini incuriositi dagli esperimenti, studenti alla ricerca di una strada per il proprio futuro, universitari e dottorandi pronti a raccontare il lavoro nei laboratori, adulti interessati alle nuove frontiere della ricerca. Alla Villa Comunale di Salerno, la Notte dei Ricercatori ha messo insieme generazioni e interessi diversi, trasformando la scienza in un’esperienza condivisa. A colpire è soprattutto l’entusiasmo: quello dei giovani impegnati nelle dimostrazioni, dei docenti che li accompagnano e di un pubblico disposto a fermarsi, osservare e fare domande. La ricerca esce così dagli spazi accademici e si presenta nella sua dimensione più concreta, mostrando come fenomeni scientifici e innovazioni tecnologiche incidano sulla vita quotidiana. Acocella: «Servono più investimenti nella ricerca» «Cerchiamo di mostrare la nostra offerta formativa e la qualità della ricerca, avvicinando persone di tutte le età alle discipline scientifiche», spiega Maria Rosaria Acocella, professoressa associata del Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università degli Studi di Salerno. A rendere possibile la manifestazione sono soprattutto gli studenti, i tesisti e i dottorandi, impegnati a tradurre il lavoro svolto nei laboratori in esperienze comprensibili anche ai non specialisti. «Sono loro a consentire la realizzazione di questa serata e a decretarne il successo», sottolinea la docente, che richiama anche le criticità del sistema della ricerca in Italia. «Il ricercatore svolge un ruolo fondamentale nella società: promuove il nuovo e contribuisce al cambiamento. Eppure, non ha ancora il riconoscimento che meriterebbe. Si investe ancora poco nella ricerca e servirebbero maggiori finanziamenti, anche per offrire opportunità ai tanti giovani che desiderano intraprendere un percorso accademico». Un tema che si lega alle prospettive dell’ateneo salernitano. Acocella difende il valore della formazione offerta dall’Università di Salerno, sottolineando la preparazione dei laureati e la loro capacità di proseguire con successo gli studi o inserirsi in contesti professionali qualificati. «Il livello di preparazione dei ragazzi, dopo la laurea triennale e magistrale, è elevato. Anche quando scelgono di proseguire il percorso in altri atenei, spesso fuori dal territorio, ottengono risultati importanti. Questo dimostra che siamo in grado di offrire una buona formazione». Maria Vivo: «I ragazzi sono il cuore pulsante della serata» Per Maria Vivo, professoressa associata di Genetica presso lo stesso dipartimento, il valore dell’iniziativa risiede anche nel rapporto che si crea tra docenti e studenti. «I ragazzi che frequentano i nostri laboratori sono il cuore pulsante di questa serata. Grazie a loro, quello che facciamo ogni giorno diventa accessibile alla popolazione, anche a chi non è esperto di ricerca scientifica». La docente sottolinea il significato di un incontro nel quale le gerarchie accademiche lasciano spazio alla condivisione delle competenze. «Ci togliamo l’abito del professore universitario e diventiamo tutti colleghi, ricercatori che si aprono alla comunità». Un coinvolgimento che, precisa Vivo, nasce dalla partecipazione spontanea dei giovani, impegnatisi nella preparazione degli esperimenti e delle presentazioni. La loro disponibilità testimonia una passione che accompagna la formazione universitaria, nonostante le difficoltà che caratterizzano il percorso di chi sceglie la ricerca. Dalla chimica al DNA: esperimenti che accendono la curiosità Il programma Chimica e Biologia sotto le stelle ha portato alla Villa Comunale dimostrazioni sui colori delle reazioni chimiche, sull’amido, sulla clorofilla e sulle proprietà dell’acqua. Spazio anche alle microcapsule di alginato per il rilascio dei farmaci, all’osservazione dei tessuti e al DNA, protagonista di un percorso dedicato ai meccanismi fondamentali della vita. Attività diverse per complessità e contenuti, accomunate dalla volontà di rendere comprensibili concetti scientifici attraverso l’osservazione diretta. Un approccio particolarmente efficace per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche gli studenti delle scuole superiori, per i quali la serata rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le discipline e i percorsi universitari. Le motivazioni che portano a scegliere la scienza emergono dalle parole degli stessi studenti. Vittoria Ferrara, iscritta al percorso di Chimica, racconta di essere stata attratta fin dal liceo dalla «magia dietro ai vari esperimenti» e dai fenomeni naturali. Federica Di Lorenzi, Aniello De Palma e Alessandra Iovieno, studenti del secondo anno della laurea magistrale in Biologia, condividono invece il desiderio di comprendere gli organismi viventi e approfondire le domande ancora aperte della ricerca. «Sono sempre stata colpita dalla quantità di domande che rimangono irrisolte», spiega Iovieno, individuando proprio in questa ricerca di risposte la motivazione per proseguire il proprio percorso. Parole che restituiscono il senso della formazione scientifica: non soltanto acquisire conoscenze, ma imparare a interrogare la realtà e contribuire, nel tempo, al progresso della ricerca. Polizia scientifica, la tecnologia al servizio della legalità La scienza trova applicazione anche nelle attività investigative. Tra i protagonisti della serata, Anna Della Rocca, direttore tecnico superiore della Polizia di Stato presso il Gabinetto interregionale di Polizia scientifica di Napoli, ha illustrato le tecniche utilizzate per individuare le falsificazioni documentali. Attraverso strumenti come il microscopio stereoscopico e il video comparatore spettrale, gli specialisti possono esaminare documenti d’identità, carte di circolazione, assegni e altri documenti di valore giuridico, verificando i sistemi di sicurezza con differenti sorgenti luminose e senza alterare i reperti. «Queste manifestazioni sono un’occasione unica per mostrare quanto sia importante l’innovazione tecnologica», spiega Della Rocca. «Senza la scienza e la ricerca non potremmo affrontare la sfida continua contro i reati e stare al passo con l’evoluzione tecnologica». Un esempio concreto di come le competenze scientifiche diventino strumenti di tutela della collettività, mettendo in relazione ricerca, tecnologia e sicurezza. Un’università che guarda al futuro La serata alla Villa Comunale ha mostrato anche il potenziale dell’Università di Salerno come punto di riferimento formativo per i giovani del territorio. Conoscere laboratori, docenti e attività di ricerca permette agli studenti di orientarsi con maggiore consapevolezza, valutando opportunità che non richiedono necessariamente di lasciare la propria terra per ottenere una preparazione qualificata. Resta, per l’ateneo, la sfida di consolidare il rapporto con la comunità e ampliare le occasioni di divulgazione. «La prospettiva è incontrare sempre di più le persone, far conoscere il lavoro che svolgiamo e la passione con cui lo portiamo avanti», conclude Acocella. È questo il risultato più significativo della Notte dei Ricercatori: aver trasformato la Villa Comunale in uno spazio di incontro nel quale la scienza non è rimasta materia da studiare, ma è diventata esperienza da osservare, comprendere e condividere. Raffaella D’Andrea